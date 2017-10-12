Цвет кроссовок рассорил интернет

Пользовательница Facebook Николь Култхард (Nicole Coulthard) опубликовала в группе Girlsmouth фотографию кроссовок с просьбой помочь ей установить их цвет. Об этом пишет сайт Metro UK.

Фотография собрала больше тысячи комментариев за первый час. Оказалось, что одни видят обувь в бледно-розовом оттенке с белыми полосами, а другие настаивают на сочетании синего и серого цветов.

Автор поста считает пару розовой. При этом нашлись комментаторы, видящие на нем кроссовки серого цвета с мятным декором и шнурками.

Минувшим летом британка Рейчел Стюарт (Rachel Stewart) стала инициатором похожего спора в соцсетях. Она опубликовала снимок спортивной формы, также имеющей, на первый взгляд, серый и мятный оттенок. «Не понимаю, как другие могут видеть что-то, кроме розового и белого?» — написала девушка в своем Facebook.

Споры о цвете одежды начали периодически появляться в сети после нашумевшей истории с полосатым платьем. Его расцветка вызвала бурное обсуждение пользователей в феврале 2015 года. Одни видели его полоски черно-синими, другие — бело-желтыми или золотыми.

Когда споры утихли, американские ученые провели научное исследование, и установили, что в действительности наряд был черно-синим, а пользователи, видевшие его по-другому, стали жертвами оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи камеры.