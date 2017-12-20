В сети переругались из-за цвета шкафа

Пользователь Reddit публиковал фотографию комода и попросил посетителей определить, какой цвет они видят на снимке. На это обратило внимание издание The Sun.

«Розовый и белый или голубой и серый?» — спросил у юзеров автор поста.

Многие увидели розовые и белые оттенки на мебели, но в действительности оказалось, что шкаф покрашен в серый цвет, а некоторые детали — голубые.

Даже после публикации верного ответа юзеры продолжили спорить, какие цвета показаны на картинке. Некоторые утверждали, что восприятие меняется, если «вставать и снова садиться на стул перед монитором». Нашлись и те, кто предпочел не обсуждать оптическую иллюзию, а обратил внимание на беспорядок на комоде и шесть ручек на выдвижных ящиках, которые были хаотично повернуты в разные стороны.

Классическим примером спора о цвете является история с полосатым платьем, которая вызвала бурное обсуждение в сети в феврале 2015 года. Оригинальный материал со снимком «того самого платья» собрал десятки миллионов просмотров, а пользователи спорили не один месяц, поскольку одни видели полоски платья черно-синими, другие — бело-желтыми или золотыми.

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