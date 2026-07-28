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19:02, 28 июля 2026 (обновлено: 19:17, 28 июля 2026)Моя страна

Пятнистый эстет продефилировал по бревну в российском заповеднике и попал на видео

Дальневосточный леопард прошелся по бревну в нацпарке «Земля леопарда» и попал на видео
Алина Черненко

Дальневосточный леопард продефилировал по бревну в национальном парке «Земля леопарда» и попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале российского заповедника.

На размещенных в сети кадрах пятнистый эстет прошелся модельной походкой по упавшему дереву. Как отметили в пресс-службе учреждения, к ним у этих хищников особая любовь. Они выручают пятнистых кошек, когда им, например, нужно перейти реку — леопарды предпочитают не мочить лапы.

«А пятнистый на видео просто захотел пройтись по бревну — кто мы такие, чтобы его останавливать», — пошутили авторы публикации.

Ранее исследователи этого же нацпарка впервые зафиксировали самку леопарда, ставшую прабабушкой. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков.

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