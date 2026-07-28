Пятнистый эстет продефилировал по бревну в российском заповеднике и попал на видео

Дальневосточный леопард прошелся по бревну в нацпарке «Земля леопарда» и попал на видео

Дальневосточный леопард продефилировал по бревну в национальном парке «Земля леопарда» и попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале российского заповедника.

На размещенных в сети кадрах пятнистый эстет прошелся модельной походкой по упавшему дереву. Как отметили в пресс-службе учреждения, к ним у этих хищников особая любовь. Они выручают пятнистых кошек, когда им, например, нужно перейти реку — леопарды предпочитают не мочить лапы.

«А пятнистый на видео просто захотел пройтись по бревну — кто мы такие, чтобы его останавливать», — пошутили авторы публикации.

Ранее исследователи этого же нацпарка впервые зафиксировали самку леопарда, ставшую прабабушкой. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков.

