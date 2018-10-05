Эмили Ратаковски арестовали

Американская топ-модель Эмили Ратаковски оказалась в числе 302 арестованных за участие в митинге против назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня меня арестовали во время акции против Бретта Кавано, человека, которого множество раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Мужчина, который причинил боль стольким женщинам, не может стоять у власти», — написала модель в посте.

Вместе с Ратаковски задержали и актрису Эми Шумер. В соцсети появилось видео, на котором сотрудник полиции спрашивает Шумер, хочет ли она, чтобы ее арестовали, и актриса отвечает: «Да».

BBC News отмечает, что все задержанные на демонстрации — женщины.

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В сентябре подвергшаяся харассменту британская топ-модель и актриса Кара Делевинь призналась, что не стала подавать в суд на обидчика из-за стыда. После того как президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно предъявляемых Бретту Кавано обвинений в сексуальных домогательствах, пользовательницы Twitter наводнили соцсеть постами с хештегом #WhyIDidntReport («почему я молчала»).

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