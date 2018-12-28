Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»

Более 600 элитных квартир, сдаваемых в аренду в Москве, находятся в «мертвой зоне» — они в принципе не рассматриваются съемщиками из-за чрезмерно завышенных ставок. Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, всего в 2018-м на столичном рынке элитного жилья сдавалось в аренду порядка трех тысяч квартир. Существенная доля объектов — около 20 процентов — признаны абсолютно невостребованными из-за неадекватных ценников.

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В целом дорогая аренда в столице по итогам текущего года стала еще дороже, констатируют риелторы: если в период с 2014-го по 2016-й включительно средняя ставка в элитном сегменте держалась на уровне 150-200 тысяч рублей в месяц, то в 2018-м она достигла 250 тысяч рублей в месяц.

«Подтверждается этот тренд и другими показателем: максимальный запрос со стороны арендатора в этом году составил 1,6 миллиона рублей [за квартиру в месяц] — и это не единичный случай», — отмечается в предоставленных материалах.

Ранее в декабре сообщалось, что самая дорогая квартира в столице, сдаваемая в аренду на короткий срок, обойдется съемщику в 180 тысяч рублей в сутки. По такой цене предлагаются трехкомнатные апартаменты в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити».

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