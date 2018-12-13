Месяц жизни в центре Москвы оценили в два миллиона рублей

Самым дорогим жильем, выставленным в аренду в Москве в декабре 2018 года, оказалась пятикомнатная квартира на Остоженке. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Квартиру площадью 415 метров в элитном ЖК «Бутиковский, 5» предлагается арендовать за два миллиона рублей в месяц. Дом, на шестом этаже которого находятся апартаменты, располагает собственным бассейном. В самой квартире выполнен дизайнерский ремонт, в ней три санузла, две спальни, 40-метровая кухня. Но жильцов объект не может найти с августа, отмечают в «Мире Квартир», уточняя, что все это время запрашиваемая арендная ставка оставалась неизменной.

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«Готов ли кто-то платить два миллиона рублей в месяц за право роскошно жить в центре столицы, покажет время (...) подобные объекты всегда сдаются долго», — говорит генеральный директор портала Павел Луценко, уточняя, что арендаторы столь дорогого жилья обычно получают при торге существенную скидку, доходящую до 30 процентов.

Ранее аналитики агентства Savills отметили, что элитную жилую недвижимость в Москве все чаще арендуют молодые клиенты. «Увеличивается доля более молодых клиентов. Так, повышенный интерес к высокобюджетному сегменту проявляют арендаторы в возрасте 30-39 лет. А за последние четыре года стало на 14 процентов больше арендаторов моложе 34 лет», — говорится в материалах агентства.

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