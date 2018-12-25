Квартиру в Москве оценили в 180 тысяч рублей в сутки

Самая дорогая квартира в столице, сдаваемая в аренду на короткий срок, обойдется съемщику в 180 тысяч рублей в сутки. Описание объекта размещено в базе недвижимости Domofond.

По рекордно высокой для Москвы ставке предлагаются в аренду трехкомнатные апартаменты в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». При этом на сайте указана базовая стоимость найма. «Цена зависит от количества людей и формата мероприятия, минимальная цена за проживание указана в объявлении», — уточняет автор описания.

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Апартаменты расположены на 33 этаже 78-этажного здания. Собственник полагает, что они идеально подходят для проживания четырех — восьми человек, или для проведения мероприятий с небольшим числом участников.

«Отличный панорамный вид, две спальни со своей ванной и санузлом, просторная гостиная, итальянская мебель, вся бытовая техника. Это элитная квартира на высоком этаже с частной атмосферой», — отмечается в объявлении.

Ранее в декабре стало известно, что средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Москве на зимние праздники достигла 2,9 тысячи рублей в сутки. Среднестатистические «двушки» дороже ненамного — 3,4 тысячи рублей в сутки. Трехкомнатные апартаменты обойдутся гостям, желающим встретить 2019-й в столице, в 6,4 тысячи рублей за каждый день проживания.

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