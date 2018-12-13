Рынок новогодней аренды рухнул

Спрос на зимнюю загородную аренду в Подмосковье снизился на 20 процентов к прошлым декабрю-январю. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Снижение спроса к новогодним праздникам сезона 2016-2017 года составило 28 процентов. Такое отсутствие интереса у съемщиков приводит к тому, что многие хозяева коттеджей решили не выставлять свои объекты в аренду. Поэтому предложение съемного загородного жилья сократилось к прошлому году более чем на четверть, отмечают в «Инком».

С рынка ушли в первую очередь дорогие коттеджи, со ставкой аренды от 400 тысяч рублей в месяц: владельцы домов не видят спроса и не хотят связываться с новогодним наймом из-за возможной порчи имущества.

Среднестатистическая сумма найма, запрашиваемая собственниками на новогодние праздники, снизилась по сравнению с прошлогодней на шесть процентов, подсчитали в компании.

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В целом, на начало декабря в экспозиции на рынке загородного найма Подмосковья находится 4 320 объектов, 87 процентов из них можно снять на зимние каникулы.

«Многие считают траты на подобные развлечения излишеством. Те, кто недавно купил жилплощадь (...) вряд ли могут позволить себе расходы на дорогостоящие увеселения, — комментирует заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — Те, кто не стеснен в средствах, все больше обращают внимание на мини-гостиницы, бутик-отели, небольшие дома отдыха и прочие камерные заведения, комфортные для проведения новогодних праздников, где уже организована развлекательная программа и подготовлен хороший стол. Таких предложений все больше, и подобная конкуренция не на пользу частным наймодателям».

Подводя итоги третьего квартала 2018-го, аналитики компании подсчитали, что с июля по сентябрь на загородный рынок вышло десять новых поселков, и в большинстве из них нет централизованного водопровода и канализации. В восьми проектах из десяти отсутствует и застройка. Аналитики «Инкома» объясняют такую ситуацию кризисом и отмечают, что некоторые загородные продукты застройщикам приходится выводить в продажу по себестоимости.

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