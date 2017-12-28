Золотое кольцо России подорожало

Проживание в гостиницах городов Золотого кольца России в новогодние праздники стало дороже в среднем на 62 процента. Результаты анализа предоставил «Ленте.ру» сервис OneTwoTrip.

В исследовании рассматривалась стоимость бронирования номеров в отелях, гостевых домах и апартаментах в сутки в период с 29 декабря 2017-го до 8 января 2018-го. Для сравнения брались цены тех же гостиниц после новогодних праздников.

Посуточная аренда гостевых домов подорожала на 79 процентов (и достигла в среднем 6,5 тысячи рублей в сутки), а апартаментов — на 64 (около 4,2 тысячи). Стоимость гостиничных номеров возросла на 44,6 процента — туристам придется заплатить в праздники не меньше 4 тысяч рублей. Ночь в хостеле также стала дороже на 30,4 процента и составит в среднем 1,7 тысячи рублей.

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«Наиболее востребованный город Золотого кольца на период новогодних праздников — Ярославль», — сообщил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. На этот город приходится 45 процентов от общего числа бронирований по всем городам.

Ранее сообщалось, что в туристический маршрут планируется вложить 590 миллионов долларов.

Основными городами, входящими в Золотое кольцо России, являются Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

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