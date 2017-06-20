Европа в сердце Золотого кольца

Суздаль — один из наиболее интересных городов Золотого кольца. Приезжая в город, турист может оставить машину и пойти гулять, а опомнившись понять, что потратил на изучение одного только храма несколько часов — а их здесь более 50! При этом до недавнего времени в городе практически не было гостиниц, которые бы отвечали требованиям придирчивых туристов, привыкших к комфорту и европейскому сервису. Однако в апреле этого года в Суздале открылся VELIY HOTEL Suzdal, который кардинально изменил ситуацию. «Лента.ру» рассказывает подробности.

Большинство путешественников прибывают в Суздаль из Владимира по федеральной трассе M-7, которая заканчивается в Иваново. Правда, участок от Владимира до Суздаля назвать федеральной автодорогой сложно: M-7 здесь достаточно узкая и местами без отбойников.

Первое, что привлекает туриста в Суздале, — рыночная площадь. Многие оставляют машину неподалеку и дальше перемещаются по городу и пешком.

Если приехали в город с утра, отправляться в торговые ряды смысла нет: жители уездного города просыпаются не рано. По крайней мере, до 10 утра здесь можно купить разве что кофе с круассаном. Кремль, до которого от рядов минут 10-15 неспешным шагом, тоже открывается в 10 утра, однако с остановками по пути (можно, например, зайти в небольшую, но уютную Успенскую церковь и подняться на остатки земляных укреплений) дорога может занять и полчаса, и даже час.

На почти полностью пешеходной (въезд разрешен лишь жителям расположенных здесь домов) Кремлевской и соседних улочках расположено огромное количество сувенирных и антикварных магазинчиков и ремесленных лавок. Во многих из них проводятся мастер-классы — например, можно научиться лепить из глины, расписывать посуду или делать медовуху. А в Спасо-Евфимиевом монастыре, расположенном на другом конце города, даже разрешат попробовать написать икону.

Внутри Кремля наибольший интерес представляет Богородице-Рождественский собор, основанный еще в XI веке, но несколько раз перестраивавшийся. Дошедшее до нас здание датируется XVI веком, внутри — величественный иконостас, фресковая живопись аж 1233 года. Здесь похоронены сыновья Юрия Долгорукого и князья из рода Шуйских. Наряду с церквями, храмами и другими зданиями города собор этот входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля».

В непосредственной близости от храма расположены Архиерейские палаты, где размещается несколько музейных экспозиций. Но если вы не страстный фанат музеев, их можно смело пропустить и отправиться дальше, по направлению к реке Каменке.

По пути к мосту можно осмотреть деревянную Никольскую церковь, привезенную в Суздаль из села Глотово в 1960-х годах. Этот небольшой храм 1766 года постройки положил начало огромной экспозиции под открытым небом, знакомящей туристов с русским деревянным зодчеством. Основная часть построек, включая жилые крестьянские дома и другие церкви, находится уже за Каменкой. Вход на территорию комплекса платный — 250 рублей.

В торговых рядах можно купить домашних соленых огурчиков («знаменитых суздальских»), петушка на палочке и прочие русские лакомства Фото: katalinks / Фотобанк Лори

После осмотра памятников деревянной архитектуры можно отправиться в один из монастырей — в Покровский или Васильевский. Однако есть в Суздале и еще одна must see-достопримечательность — знаменитые заливные луга, благодаря которым суздальским крестьянам всегда удавалось собирать более существенный урожай, чем их соседям. Даже в голодные годы заливные луга, которые весной превращаются практически в озера, помогали местным жителям оставаться сравнительно сытыми.

Лугов в городе и окрестностях много: Ильинский луг — сразу за кремлем и отлично виден с высокого берега Каменки, Болтоусов луг — по правую сторону от трассы М-7, почти на въезде в город, сразу за ним на другом берегу все той же Каменки — Михайловский и Васильевский луга. Есть еще Кремлевский, Дмитриевский, Покровский... В общем, вы поняли.

Возвращаясь к торговым рядам, не забудьте купить несколько бутылок медовухи в качестве сувениров. Рекомендуем обратить внимание на напитки, которые прямо у тротуара Кремлевской продает шепелявая немолодая женщина, рекомендующая свой товар присказками — например, «С хреном — чтобы был до колена». У этой дамы можно купить и, конечно же, попробовать около 20 видов медовухи.

Кроме того, торговцы на площади предложат домашних соленых огурчиков («знаменитых суздальских»), петушка на палочке и прочие русские лакомства.

После, если силы уже иссякли, оставьте развлекательную программу на второй и последующие дни и отправляйтесь в отель. VELIY HOTEL Suzdal (ул. Ленина, д. 82) расположен буквально в паре десятков метров от торговой площади.

Комплекс гостиницы — это несколько двухэтажных зданий, где умещается 47 номеров Фото: Veliy Hotel 1 /3

Отдых по-европейски в сердце Золотого кольца

Комплекс гостиницы — это несколько двухэтажных зданий, 47 номеров (от стандартов до люксов), ресторан и бесплатная парковка. В лобби отеля есть уютный бар. Небольшие размеры отеля — это большое преимущество, которое позволяет сотрудникам VELIY HOTEL Suzdal внимательно относиться к любой мелочи, из которых, по сути, и складываются впечатления от отдыха.

Гостей здесь встречают с подлинно русским гостеприимством, что не мешает поддерживать европейский уровень комфорта и сервиса. «Мы сознательно не пошли по пути представления своих интерьеров в фольклорном или старорусском стиле, как у большинства наших коллег в Суздале. В стандартах обслуживания мы следуем самым современным практикам», — говорит генеральный директор VELIY HOTELS GROUP Сергей Никольский.

По его словам, гостиница ориентирована на повышение привлекательности отдыха не только для зарубежных путешественников, но и для соотечественников. У VELIY HOTEL Suzdal это получается неплохо. Оформленные в классическом стиле номера выполнены в лаконичном стиле и не пестрят неуместными деталями. При этом все необходимое — от набора косметики в ванной до чайника с чашками — здесь есть.

Самый простой номер в отеле — 20-метровый стандарт с двуспальной (или двумя односпальными) кроватью, кондиционером, холодильником, телевизором и прочими обязательными атрибутами хорошей гостиницы — на ближайшие даты обойдется всего в 3,5 тысячи рублей (тариф невозвратный). Стандартный тариф с возможностью отмены придется стоит на 300 рублей больше.

Отдельного упоминания заслуживают люксы площадью почти 50 метров. Внутри могут разместиться до четырех человек (в люксах есть раскладывающийся диван). Существенное отличие от номеров стандартной категории — большая ванная комната, с ванной и душевой кабиной. Обойдется такой номер в 8 тысяч рублей (невозвратный тариф) или в 8,6 тысячи с возможностью отмены.

Доплата за завтрак — 550 рублей в сутки на человека, но поверьте: он того стоит.

В ресторане нужно заказать доску фермерских сыров Фото: Veliy Hotel 1 /3

Ресторан высокой кухни

Ресторан LE BAZAR, где проходят завтраки, заслуживает отдельного упоминания. В год своего открытия заведение это вошло в список лучших региональных ресторанов по версии журнала GQ

Изначально место задумывалось как Сhef’s Table («стол от шефа»), куда гости приходят в первую очередь посмотреть на процесс приготовления еды, а не поесть. Позже LE BAZAR скорректировал концепцию, сосредоточившись на современной русской кухне. Традиционные рецепты здесь перерабатываются с учетом современных техник и трендов высокой кулинарии. В начале июня на фестивале во Владимире шеф-повар ресторана Сергей Упадышев представил окрошку-парфе, обещающую стать абсолютным хитом этого лета. Кстати, на фестивале окрошка взяла первый приз в кулинарных соревнованиях среди поваров семи лучших ресторанов области. В меню LE BAZAR это летнее блюдо стоит 290 рублей.

Кроме того, в ресторане обязательно нужно заказать доску фермерских сыров (580 рублей) и суздальские бочковые соленья (310 рублей). На первое закажите грибной крем-суп с попкорном из гречки (390 рублей), на второе — курник по рецепту от шефа (410 рублей) или щучьи котлеты (490 рублей), а на десерт — фирменное мороженое из игристого вина (270 рублей).

Номера оформлены в классическом стиле Фото: Veliy Hotel 1 /2

Можно дешевле

Цены в VELIY HOTEL Suzdal и так нельзя назвать высокими, но при планировании поездки в Суздаль можно и сэкономить.

Во-первых, до 24 ноября гостиница предоставляет 10-процентную скидку всем именинникам (при прямом бронировании по номеру телефона или через сайт за три дня до и три дня после дня рождения). При этом гости получают скидку в ресторане, что немаловажно. Кроме того, именинника ждет комплимент-сюрприз от отеля.

Предложение «романтические выходные» адресовано паре, желающей полностью посвятить время друг другу. Гости получают ночь проживания в отеле, украшение комнаты шарами, завтраки, поздний выезд, шампанское и фруктовую тарелку в подарок. Стоимость предложения — от 5,9 до 9 тысяч рублей, в зависимости от категории номера.

Из других акций, доступных гостям VELIY HOTEL Suzdal этим летом, стоит упомянуть прокат велосипедов, 20-процентную скидку в LE BAZAR с понедельника по пятницу и карту города, которую специально для своих постояльцев выпустил отель.

Есть у VELIY HOTELS GROUP, который кроме суздальского включает еще и гостиницу в Москве (ул. Моховая, 10., стр. 1), и своя программа лояльности.

Получив карту сети, путешественники начинают копить бонусные баллы и получают скидки на проживание. На первом уровне программы скидка на размещение составляет 5 процентов, на наивысшем (четвертом) — уже 20 процентов.