Суздаль включили в топ-5 городов Европы с лучшими отелями

Суздаль попал в пятерку городов Европы с лучшими отелями по соотношению цена/качество. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поиска гостиниц Trivago, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 27 февраля.

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В рейтинге из 100 европейских направлений город во Владимирской области, входящий в Золотое кольцо России, занял четвертую позицию. Средняя стоимость проживания в местных отелях составляет 47 евро в сутки. В список также были включены Калининград (13-е место), Казань (18-е), Санкт-Петербург (35-е) и Москва (83-е).

Лидером топ-100 стал город Мостар в Боснии и Герцеговине. Здесь номер в гостинице обойдется туристам примерно в 43 евро. На втором месте — сербский населенный пункт Нови-Сад на берегу Дуная. Замкнул тройку город Велико-Тырново в Болгарии. Пятая позиция досталась украинскому Львову.

Данный рейтинг составлялся с учетом средней стоимости суточного проживания в двухместном номере. Также принимались во внимание отзывы туристов на Trivago.

Ранее в феврале Калининград вошел в десятку городов с лучшими в мире отелями.

