Калининград вошел в десятку городов с самыми лучшими в мире отелями

Калининград попал в топ-10 городов с самыми лучшими в мире отелями по версии сервиса поиска гостиниц Trivago. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

Российский город занял в рейтинге девятое место. Кроме того, на 12-й строчке оказалась Казань. В список, состоящий в общей сложности из 100 позиций, также вошли Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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Лидером рейтинга стал турецкий город Гёреме в регионе Каппадокия, расположенный на территории одноименного национального парка. Второе место досталось городу Матера на юге Италии. Этот населенный пункт в 2019 году станет культурной столицей Европы.

Замыкает тройку немецкий город Руст на юго-западе страны. Там находится крупнейший в Германии развлекательный комплекс «Европа-парк».

Данный рейтинг составлялся на основании 175 миллионов отзывов самостоятельных туристов, оставленных на сайтах бронирования отелей. При отборе учитывались города, где расположено как минимум 130 отелей, для каждого из которых было написано не менее 60 комментариев.

В декабре 2016 года эксперты сервиса для путешественников TripAdvisor включили Калининград в число наиболее быстрорастущих туристических направлений Европы.