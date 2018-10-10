Цены на загородном рынке упали до себестоимости

В третьем квартале 2018-го на первичный загородный рынок Московской области вышло десять новых поселков. В большинстве из этих проектов нет централизованного водопровода и канализации. Об этом свидетельствуют материалы »Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Только в двух из десяти новых подмосковных поселков есть застройка, отмечают в компании, уточняя, что в третьем квартале 2017-го на рынок вышло 26 проектов, шесть из них — с застройкой.

«Снижение количества новых поселков на 62 процентов во многом связано с уменьшением числа проектов, состоящих из участков без подряда (УБП), — комментирует руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. — Кризис затронул даже их: цена реализации земельного участка вплотную приблизилась к границе его себестоимости, поэтому выводить УБП стало практически невыгодно».

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По статистике «Инком-Недвижимость», потребительские характеристики поселков с УБП существенно снизились относительно прошлого кризиса 2008-2009 годов: тогда в проектах были предусмотрены все центральные коммуникации с подземной разводкой, асфальтированные тротуары, зоны отдыха.

«Сейчас застройщики ограничиваются разводкой электричества по столбам, а также гравийными дорогами. Даже централизованный водопровод стал редкостью, не говоря уже о канализации», — отмечается в материалах компании.

Ранее эксперты компании отмечали в одном из исследований, что за последние десять лет в загородных поселках Подмосковья закрылось более половины ресторанов и фитнес-клубов. Средняя площадь домовладения сократилась за этот период в поселках эконом- и комфорт-класса с 200 до 120 квадратных метров, бизнес-класса — с 400 до 220 квадратных метров.

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