Квартиру за 20 тысяч рублей в месяц признали самой дешевой в Москве

Минимум ставки аренды квартиры в Москве в декабре 2018-го составляет 20 тысяч рублей в месяц. По такой цене сдается «однушка» с мебелью и бытовой техникой, расположенная на втором этаже пятиэтажного дома на 3-й Владимирской улице, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Перово». Рейтинг недорогих съемных квартир предоставлен «Дому» компанией «ИНКОМ-Недвижимость».

Общая площадь самой дешевой съемной квартиры — 31 квадратный метр, кухни — шесть метров. Жилье сдается впервые и только на семь месяцев.

На втором месте — лот со ставкой найма 22 тысячи рублей в месяц. Это однокомнатная квартира на десятом этаже 14-этажной новостройки на улице Маршала Савицкого, в 20 минутах езды от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Общая площадь объекта — 40 квадратных метров. В квартире выполнен ремонт от застройщика, в наличии вся необходимая бытовая техника и мебель, лоджия застеклена.

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Третью позицию занимает «однушка» без ремонта и мебели за 23 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена на седьмом этаже девятиэтажки на Холмогорской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро «ВДНХ».

Четвертую и пятую строчки рейтинга оккупировали также однокомнатные объекты — около станций метро «Новокосино» и «Выхино». Они сдаются за 24 тысячи и 25 тысяч рублей в месяц соответственно.

Самой дорогой съемной квартирой Москвы в декабре 2018-го стала 415-метровая, расположенная в одном из элитных жилых комплексов в Бутиковском переулке. Ее предложили арендаторам по ставке два миллиона рублей в месяц.

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