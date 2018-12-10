Названы главные страхи арендаторов жилья

В сегменте краткосрочной аренды жилья съемщики больше всего боятся остаться без крыши над головой из-за того, что забронированный объект окажется уже занятым. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное экспертами группы компаний «Метражи» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

В исследовании рассматриваются основные страхи клиентов, арендующих жилье на небольшой срок. «Одним из наиболее распространенных рисков является то, что арендодатель, размещая объект на разных сайтах одновременно, договаривается сразу с несколькими клиентами. В итоге же квартира достается тем, кто приехал первым. Обычно такое происходит в периоды высокого сезона, например, под Новый год или летом. В итоге клиент, уже приехав в город, остается без ночлега и вынужден срочно искать замену», — отмечают риелторы.

На втором месте в списке рисков — пересдача объекта повторно недобросовестным съемщиком: когда человек, не являющийся собственником помещения, сдает квартиру несколько раз разным людям с целью хищения денежных средств.

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Замыкает тройку страх предъявления неадекватных требований арендодателем. Зачастую владельцы квартир, сдаваемых в аренду посуточно, просят у съемщиков чрезмерно большой залог, или устанавливают очень строгие правила проживания в квартире.

«Традиционно рынок аренды является достаточно мутным и слабо регулируемым, — говорится в исследовании. — Вход в этот сегмент не регламентирован и очень привлекателен для мошенников, которые постоянно придумывают десятки способов обмана доверчивых нанимателей жилья».

В октябре 2018-го один из таких мошенников был обезврежен в Улан-Удэ. 21-летний местный житель снимал квартиры посуточно и размещал в интернете объявления, предлагая жилье уже в долгосрочную аренду по цене ниже рыночной. Квартиросъемщикам он представлялся собственником и брал оплату за два месяца вперед. Передав новым жильцам ключи и получив деньги, молодой человек переставал выходить на связь.

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