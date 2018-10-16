Россиянин нашел легкий способ заработать на чужом жилье

21-летний житель Улан-Удэ освоил оригинальный способ заработка на чужом жилье. Об этом сообщается на сайте МВД по республике Бурятия.

Молодой человек снимал квартиры посуточно и размещал в интернете объявления, предлагая жилье уже в долгосрочную аренду по цене ниже рыночной. Квартиросъемщикам он представлялся собственником и брал оплату за два месяца вперед. Передав новым жильцам ключи и получив деньги, молодой человек переставал выходить на связь. Арендаторы узнавали, что стали жертвами мошенничества, черед день-два, когда в квартиру приходили настоящие владельцы.

«В настоящее время установлена причастность подозреваемого к двум фактам мошенничеств. Общий ущерб от его действий оценивается в 48 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленник проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ранее он не судим», — отмечается в сообщении регионального МВД.

В сентябре 2018 года в Кирове задержали 22-летнего местного жителя, также извлекавшего незаконным образом прибыль из аренды чужого жилья. Молодой человек выносил из снятых на сутки квартир телевизоры. Сумма нанесенного им хозяевам квартир ущерба составила, по данным кировского МВД, 76 тысяч рублей.