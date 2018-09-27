Дом
 
Последние новости
В Израиле рассказали об отсутствии серьезных последствий после крушения Ил-20
Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машин
Путин высказался о ситуации с выборами в Приморье
США впервые применят F-35 в бою
Порошенко передал Генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией
«Барселона» пропустила дважды за минуту и впервые в сезоне проиграла
Британия объяснила отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей
Фото Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях
Раскрыта настоящая личность обвиняемого в отравлении Скрипалей
Новости партнеров

Россиянин нашел оригинальный способ компенсировать аренду жилья и попал под суд

Перейти в «Мою Ленту»

В Кирове задержан 22-летний безработный местный житель, подозреваемый в серии краж телевизоров из съемных квартир. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

По информации следствия, молодой человек несколько раз подряд арендовал в Кирове жилье на сутки с целью присвоения чужого имущества. «Сначала он похитил телевизор стоимостью 12 тысяч рублей из квартиры по улице Воровского, затем телевизор стоимостью 35 тысяч из квартиры по улице Горького, на следующий день два телевизора на общую сумму 29 тысяч из арендованного жилья по улице Сурикова», — отмечается в сообщении МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

В апреле 2018 года стало известно о неординарной квартирной краже, совершенной в Санкт-Петербурге. Неизвестный похитил из квартиры одного из жилых домов несколько ценных предметов, а также урну с прахом матери хозяйки жилья. Владелица квартиры постоянно проживает в Литве. Приехав в Петербург, она заметила следы чужого присутствия в доме и поняла, что из квартиры исчезли две иконы XVIII века, фарфоровая посуда и урна с прахом. Общий размер нанесенного ущерба женщина оценила в 200 тысяч рублей.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Комары заставили вора сдаться полиции
Саратовец обокрал квартиру майнера и сделал майнером своего брата
У москвички украли дверь за миллион рублей
Вежливый вор постучался в квартиру перед ограблением
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Московские цены

Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
00:4024 сентября

Многодетной матери отказали в жилье из-за преждевременных родов

14:5626 сентября

Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года

09:3925 сентября

Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы

Дом00:0921 сентября

Главное — успеть

В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
13:4222 сентября

Россиянин залез на вышку сотовой связи ради квартиры

10:2626 сентября

Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье

12:1325 сентября

Названы города России с лучшим общественным транспортом

Дом00:0222 сентября

Евросовок

Самые странные и уродливые здания на задворках Европы
21:5821 сентября

Определены лучшие для квартиросъемщиков города России

22:1626 сентября

Названы города России с реактивно дорожающим жильем

09:2521 сентября

На рынке жилья заметили признаки грядущего повышения цен

Россия
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
Россиянам предложили дарить еду пенсионерам
Полицейские заставили школьницу уйти с урока ради вручения повестки
Российские подростки избили инвалида ногами за честность
Россиянка и азербайджанец четыре года держали рабов и сделали ремонт
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Раскрыта настоящая личность обвиняемого в отравлении Скрипалей
США разоружатся на Ближнем Востоке
В Азии впервые задумались о легализации марихуаны
Европейские подростки перепили российских
Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы
Полицейский в США спас жизнь автомобилистки и попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России
Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Венгрия ополчилась на Порошенко
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
«Роснефть» и инновации
Концерн раскрыл секреты последних разработок
Самый экологичный и безопасный
«КамАЗ» показал, на что способен московский электробус
Авиакомпания «Победа» опровергала утверждения сенатора Башкина
Кудрин сосредоточится на Счетной палате
«Черкизово» наказали за просрочку
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Они все так же готовы взяться за оружие и пролить кровь»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей
Российский заключенный угнал машину тюремщиков и сбежал из колонии
Второго за две недели российского участкового нашли с простреленной головой
Погибший за решеткой вор в законе Вагон жаловался на угрозы оперативников
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Раскрыта реальная стоимость iPhone Xs
«Японский Перельман» ошибся
«Бастион» впервые применили в Арктике
На Марсе нашли гигантскую зону жизни
Все материалы
Спорт
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
«Барселона» пропустила дважды за минуту и впервые в сезоне проиграла
«Реал» и «Барселона» приготовили десятки миллионов евро на мексиканца
Кокорин вернулся и забил
Bwin посмеялся над фигуркой Головина на французском ТВ
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
Все материалы
Культура
Виктор Пелевин Диалоги вагины
Виктор Пелевин о деньгах, счастье и феминизме
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Актриса Галина Польских попала в больницу
Назван неожиданный автор слухов о переезде Орбакайте в США
Актер из «Как я встретил вашу маму» найден мертвым
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов
Объявлен главный цвет осени
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Модный провал Меган Маркл попытались оправдать
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
Авиакомпания продала пассажирам билеты на несуществующие места
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
«Мертвый» младенец воскрес в морге
Пингвины-геи устроили похищение птенца у плохих родителей
Белый кит заблудился и приплыл к Лондону
Поклонники вычислили беременность Меган Маркл по волосам
Все материалы
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Hyundai построила «заряженного» конкурента Skoda Octavia RS
Блогер снял на видео свой горящий Jeep Wrangler
Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным
Все материалы
Дом
Московские цены
Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Россиянин нашел оригинальный способ компенсировать аренду жилья и попал под суд
Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье
Все материалы