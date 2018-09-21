Комары заставили вора сдаться полиции

В американском населенном пункте Кэмпбеллспорт, штат Висконсин, вор не вынес комариных укусов и решил сдаться полиции. Об этом сообщает CBS 58.

Подозреваемый украл алкоголь из продуктового магазина и попытался скрыться на автомобиле. В погоню за ним отправили полицейскую машину. Доехав до кукурузного поля, злоумышленник выскочил из автомобиля и убежал в заросли.

Уйти далеко вору не удалось. Пока он блуждал в кукурузе, его стали одолевать комары. Кроме того, ему было непонятно, куда идти дальше. В итоге мужчина не выдержал, выбрался из зарослей и сдался преследовавшим его полицейским.

По сведениям полиции, за минувший месяц подозреваемый совершил несколько набегов на магазин и похитил спиртные напитки на сумму, превышающую 1,4 тысячи долларов (94 тысячи рублей). Его соучастника, которому удалось уйти, продолжают искать.

В 2007 году сообщалось, что немецкий карманник, воровавший мобильные телефоны, выдал себя полиции за ящик бесплатного пива.

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