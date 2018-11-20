Выявлены районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

Самые дешевые квартиры ноября 2018-го расположены в районах Люблино, Кунцево, Дмитровский и Южное Бутово. Об этом свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие во вторник, 20 ноября, в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость наиболее дешевого формата столичного жилья — квартиры-студии — в ноябре 2018 года составила 4,8 миллиона рублей, отмечается в материалах компании. При этом минимальная стоимость зафиксирована на уровне 3,2 миллиона. Столько стоит квартира площадью 19,8 метра в строящемся ЖК «Люблинский парк» в районе Люблино.

На втором месте рейтинга самых дешевых студий — квартира аналогичной площади в ЖК «Мякинино Парк», который строится в районе Кунцево. Стоимость квартиры — 3,22 миллиона рублей. Третью строчку занимает студия площадью 20,6 «квадрата» в проекте «Летний сад» (Дмитровский район).

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В пятерку самых доступных квартир ноября вошли также студии в ЖК «Столичные поляны» (20,1 метра) и «Дмитровский парк» (19,9 метра), строящиеся в районах Южное Бутово и Дмитровский соответственно. Стоимость лотов —3,44 и 3,53 миллиона рублей.

В пределах 3,58-39 миллиона рублей, отмечается в материалах компании, можно приобрести студии площадью от 19 до 25,5 квадратного метра в проектах Fresh (район Зябликово), Level Амурская, (Гольяново) «Ясеневая, 14» (Орехово-Борисово Южное), «Настроение» (район Ярославский) и «Домашний» (Марьино).

Ранее аналитики «Инком-Недвижимость» исследовали рынок столичной аренды и выявили, в каких локациях предлагаются самые дешевые съемные квартиры. Ценовой минимум, по их данным, зафиксирован в районе станции метро «Щелковская», где 20-метровая квартира предлагается за 20 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем местах оказались квартиры у метро «Селигерская» и на Ярославском шоссе. Эти объекты выставлены в аренду за 23 и 25 тысяч рублей в месяц соответствено.

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