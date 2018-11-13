Несуществующий дом на дереве оценили в 170 миллионов рублей

В английском графстве Глостершир выставили на продажу участок с одобренным проектом строительства дома на дереве. Стоимость земли составила один миллион фунтов, или около 87 миллионов рублей. Покупателю еще придется заплатить за строительные работы. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости Savills, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Реализация проекта, получившего название Ewen Tree House, предположительно, обойдется в 950 тысяч фунтов (почти 83 миллиона рублей). Его автор — хорошо известный в Великобритании архитектор Ричард Хоукс.

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Участок, где планируется построить дом, — это 2,8 гектара на окраине заповедной зоны, неподалеку от деревни Эвен. Разрешение на строительство уже получено, при этом в указанной зоне разрешена реализация только инновационных с точки зрения архитектуры проектов. Любое другое строительство запрещено, отмечается в сообщении.

«Мы ожидаем, что Ewen Tree House вызовет большой интерес со стороны всех групп покупателей, в том числе тех, кто живет неподалеку, и тех, кто переезжает из Лондона, а также со стороны зарубежных клиентов. Будущий покупатель — это, бесспорно, энтузиаст в области архитектуры», — подчеркивают в Savills.

Летом 2018-го на всю Россию прославился дачник, построивший дом на дереве в поселке под Нижним Тагилом. Мужчина не только возвел конструкцию на соснах, растущих на участке соседей, но и вознамерился позвать в гости президента страны Владимира Путина.

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