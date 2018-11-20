Обнаружена самая доступная квартира в Москве

В ноябре 2018-го минимальная ставка аренды квартиры в Москве составляет 20 тысяч рублей, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Столько просят владельцы за «однушку» площадью 20 квадратных метров, расположенную на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на 9-й Парковой улице в районе станции метро «Щелковская». Жилье в удовлетворительном состоянии, но это предложение строго для одного квартиранта.

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Второе место рейтинга дешевых столичных квартир занимает однокомнатный объект за 23 тысячи рублей. Квартира расположена на последнем этаже панельной пятиэтажки на Ангарской улице, в пяти минутах езды от станции метро «Селигерская». Общая площадь — 30 квадратных метров. В квартире минимум мебели, из бытовой техники — только холодильник.

Третьим в списке идет лот за 25 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира на десятом этаже 16-этажного панельного дома на Ярославском шоссе. Габариты объекта: 40 квадратных метров — общая площадь, 11 метров — кухня. Санузел раздельный. Жилье, по данным «ИНКОМ», в хорошем состоянии.

Четвертая и пятая строчки рейтинга достались «однушкам» за 26 тысяч и 27 тысяч рублей в месяц соответственно. Первая квартира расположена в Южном Бутово, вторая — на Ивантеевской улице, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

В конце октября текущего года были названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья. Минимальные ставки зафиксировали в таких локациях «старой» Москвы, как Зеленоград, Молжаниновский и Северный районы. В Новой Москве дешевле всего съемные квартиры в Троицком округе.

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