Петербуржец сдал одну квартиру 12 семьям и стал фигурантом уголовного дела

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск мужчина, обманувший более десятка семей — потенциальных арендаторов жилья. Об этом сообщают «Невские новости».

Всем арендаторам аферист сдал одну и ту же квартиру в доме на улице Коллонтай. Взяв предоплату с каждого из квартиросъемщиков, он скрылся, а в жилое помещение в итоге не смогла заселиться ни одна из семей — оно оказалось уже занятым.

Как установили оперативники, пострадавших обманули по довольно старой схеме. В ноябре текущего года 35-летний Дмитрий Г. разместил в интернете объявление о сдаче в аренду недорогой и уютной квартиры. Мужчина зафиксировал стоимость найма на уровне 20 тысяч рублей в месяц. Помимо платы за первый месяц арендаторы должны были внести страховой депозит в том же размере.

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Объявление заинтересовало многих, и злоумышленник показал квартиру всем им в разное время. Каждый раз он брал со съемщиков деньги, но заселиться предлагал чуть позже — якобы из-за сложностей с освобождением помещения. На такие условия согласились как минимум 12 семей. Когда наступила дата заселения, выяснилось, что в квартире уже проживают другие люди.

Общая сумма причиненного аферистом ущерба уже превысила 400 тысяч рублей. Полицейские в настоящее время ищут других пострадавших от действий мужчины. Сам он пока не задержан.

По данным портала Numbeo, собирающего данные о стоимости жизни в разных городах мира, в ноябре 2018-го средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры в центре Санкт-Петербурге составляет 34,7 тысячи рублей в месяц. За пределами центра этот показатель равен 22 тысячам рублей.

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