Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей

В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали участников организованной группы, подозреваемых в хищении 24 земельных участков. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД в пятницу, 16 ноября.

По версии правоохранителей, злоумышленники незаконно завладели землей, использовав для этого заведомо поддельные свидетельства о праве собственности. Общая сумма причиненного ими ущерба оценивается в более чем 100 миллионов рублей.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР "Булат" войск национальной гвардии РФ по Московской области правонарушители были установлены и задержаны. Ими оказались четверо мужчин и женщина в возрасте от 25 до 55 лет», — отмечается в сообщении.

При проведении обысков по местам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты ноутбуки, флеш-карты, мобильные телефоны и компьютеры. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

В конце октября в Московском регионе была обезврежена банда, участники которой незаконно завладевали квартирами третьих лиц. Полицейские установили причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности в столице и Подмосковье. Общую сумму нанесенного группой ущерба оценили в 200 миллионов рублей.

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