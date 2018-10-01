Житель Анапы заработал более 100 миллионов рублей на несуществующих квартирах

В Анапе сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего местного жителя, обманувшего около 30 покупателей квартир. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По версии следователей, мужчина по договорам долевого участия продавал жилье в многоквартирном доме, строившемся без разрешительной документации. Суд ранее вынес решение о сносе здания. Общая сумма ущерба, причиненного подозреваемым, превысила 110 миллионов рублей.

Являясь фигурантом уголовного дела, мужчина скрылся от органов предварительного следствия, но был задержан инспекторами ДПС на въезде в Анапу. В настоящее время судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до 10 лет по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Незаконное строительство — бич курортных городов. Зачастую нелегально возведенный дом выявляют только на финальном этапе реализации проекта, когда все квартиры в нем уже проданы. Весной 2017-го аналогичное мошенничество было раскрыто в Сочи. Тогда в результате действий троих застройщиков-аферистов пострадал 41 человек. Сумма причиненного преступной группой ущерба превысила 319 миллионов рублей.

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