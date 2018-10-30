Квартирное мошенничество на 200 миллионов рублей раскрыли в Москве

Столичная полиция возбудила уголовные дела в отношении членов преступного сообщества, участники которого незаконно завладели квартирами в Московском регионе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности в столице и Подмосковье. Общая сумма нанесенного группой ущерба оценивается в 200 миллионов рублей.
Как установлено в ходе расследования, в период с 2007 по 2017 год сообщники размещали в интернете информацию о предоставлении займов под выгодные проценты, но убеждали клиентов подписывать договоры купли-продажи квартир вместо кредитных договоров. Потерпевшим говорили, что это делается якобы для обеспечения возврата заемных средств. Впоследствии недвижимость оформлялась на самих аферистов либо на их родственников.
В 2017 году пятерых злоумышленников заключили под стражу, еще троих отправили под домашний арест или отпустили под подписку о невыезде. В 2018-м к уголовной ответственности привлечены еще шесть фигурантов: один арестован, один отправлен под домашний арест, четверо отпущены под подписку о невыезде, еще один объявлен в розыск.
В настоящее время соучастникам предъявлены обвинения по различным статьям (в зависимости от степени участия в преступлениях).
В июле текущего года аналогичное мошенничество было раскрыто в Барнауле. От действий микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» пострадали несколько жителей города, в том числе 72-летняя пенсионерка, подписавшая вместе с договором займа и договор купли-продажи квартиры.