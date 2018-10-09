Россиянка заработала 180 миллионов рублей на недвижимости и попала в тюрьму

В Иркутске вынесен приговор руководительнице строительной фирмы, обманувшей дольщиков на 180 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Компания привлекала денежные средства граждан на возведение поселка таунхаусов в пригороде. «Клиентам фирмы предоставлялась возможность выбрать просторный загородный дом в удобном и престижном районе по цене порядка 20 тысяч рублей за квадратный метр», — отмечается в сообщении. В итоге за три года деятельности компания построила лишь несколько объектов, которые оказались непригодными для проживания и не были введены в эксплуатацию.

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Потерпевшими по делу признаны 158 человек, проживающих в 10 регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. В рамках уголовного дела проведено 50 почерковедческих, компьютерных, строительно-бухгалтерских и иных экспертиз. В качестве свидетелей допрошено около 300 человек. Общий объем уголовного дела превысил 90 томов.

Суд приговорил подсудимую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее, 1 октября, стало известно о задержании в Анапе мошенника, действовавшего по схожей схеме. Мужчина продавал жилье в многоквартирном доме, строившемся без разрешительной документации. Суд ранее вынес решение о сносе здания. Общая сумма ущерба, причиненного подозреваемым, превысила 110 миллионов рублей.

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