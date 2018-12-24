Названы любимые районы богатых москвичей

По итогам 2018-го Хамовники стали самым популярным районом среди покупателей дорогих квартир в Москве, свидетельствуют материалы агентства Kalinka Group, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В Хамовниках в уходящем году было заключено 37 процентов сделок с элитной недвижимостью, подсчитали аналитики. На втором месте в рейтинге покупательских предпочтений — Тверской район и Замоскворечье: на оба пришлось по 15 процентов продаж.

Материалы по теме Москва не нужна Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир

Наиболее высокобюджетные сделки в свою очередь заключались в районе Патриарших прудов: средний бюджет приобретения квартиры здесь составил 263 миллиона рублей. На Остоженке этот показатель равен 222 миллионам рублей.

Всего, по информации Kalinka Group, с начала 2018 года на элитном рынке недвижимости в Центрально округе Москвы были закрыты порядка 880 сделок — на 29 процентов больше, чем в 2017-м.

Ранее в декабре аналитики спрогнозировали удорожание элитного жилья в столице. По их мнению, в 2019-м квартиры в высокобюджетных новостройках вырастут в цене на пять-семь процентов из-за увеличения издержек застройщиков.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!