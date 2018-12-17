Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками

В предновогодний сезон московские застройщики традиционно предоставляют покупателям праздничные скидки на квартиры. Максимальный размер дисконта в последние недели 2018-го — 25 процентов, свидетельствуют материалы ЦИАН, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, самые большие скидки предлагаются в уже сданных в эксплуатацию проектах, в которых девелоперы с помощью различных покупательских акций стремятся распродать нереализованные остатки.

В массовом сегменте «старой» Москвы (без учета присоединенных территорий) максимальный дисконт предлагается в новом жилом комплексе на проспекте Буденного (Восточный округ) — до 16 процентов. Акция закачивается 15 декабря. Проект уже сдан в эксплуатацию, цены в нем стартуют от 7,4 миллиона рублей.

В комплексе апартаментов на Шереметьевской улице (Северо-Восточный округ) размер дисконта чуть меньше — до 15 процентов. Распродажа продлится до конца текущего года. В продаже от застройщика представлены лоты стоимостью от 4,4 миллиона рублей.

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Замыкает тройку проектов с самыми большими скидками свежепостроенный жилой комплекс на Каширском шоссе, 65. Здесь можно рассчитывать на дисконт в размере до 12 процентов. Минимальная стоимость лота — 4,07 миллиона рублей.

В Новой Москве, по данным ЦИАН, самая большая скидка для будущих новоселов — 10 процентов: на столько готовы снизить цену девелоперы двух проектов, реализуемых около аэропорта Остафьево и в Чечерском проезде (станция метро «Бунинская аллея»).

В сегменте жилья бизнес- и элитного классов максимальный дисконт — 25 процентов — предоставляет застройщик жилого комплекса на 1-й Мясниковской улице в Восточном округе.

Осенью 2018-го китайцы устроили серию погромов в офисах застройщиков из-за скидок на жилье. Их возмущение вызвали огромные дисконты, которые девелоперы предлагали новым покупателям. Купившие квартиры ранее по полной стоимости требовали возместить им размеры скидок.

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