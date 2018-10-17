Китайцы устроили погромы в офисах застройщиков из-за скидок на жилье

Десятки разгневанных владельцев квартир устроили столкновения в офисах продаж девелоперской компании в нескольких китайских городах. Причиной недовольства стало снижение цен на жилье. Об этом пишет Financial Times (FT).

В Шанхае (Китай) протесты привели к повреждению офиса продаж компании-застройщика. Возмущение покупателей недвижимости вызвали 25-процентные скидки, которые девелопер предлагал новым покупателям. Купившие квартиры ранее, по полной стоимости, требовали возместить им размер дисконта.

Подобные инциденты были зафиксированы также в городах Сямынь и Гуйян. Кроме того, как пишет FT, в Шанхае и других крупных городах Китая наблюдались уличные волнения с участием покупателей квартир, разгневанных сильным снижением цен на недвижимость.

«Спад на рынке недвижимости [Китая] только начинается, — прокомментировал изданию Лю Лу, сотрудник Юго-Западного финансово-экономического университета, специализирующийся на рынке недвижимости. — Люди купили [недвижимость] на пике цен в 2017 году, и теперь они чувствуют себя ущемленными».

Ранее китайское издание Global Times сообщило о том, что цены на недвижимость в городе Даньдун, расположенном на границе Китая с Северной Кореей, подскочили после визита в КНР лидера КНДР Ким Чен Ына в марте 2018-го.

«В последнее время покупателей все больше, и эта недвижимость растет в цене, агенты даже перестали предоставлять скидки на нее», — приводит Global Times слова представительницы местного бизнеса. Собеседница издания уточнила, что цены на жилье в некоторых районах города росли на несколько сотен юаней в день.

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