Найдена самая дорогая однокомнатная квартира России

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу однокомнатная квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей — это абсолютный ценовой рекорд для российского рынка новостроек. Рейтинг самых дорогих «однушек» страны составили аналитики ЦИАН (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Общая площадь лидера рейтинга — 112 квадратных метров, квартира расположена в элитном жилом комплексе на Крестовском острове. Количество окон не позволяет разместить в пространстве больше помещений, чем кухню и спальню.

На втором месте списка — «однушка» площадью 84 квадратных метра в Москве, в жилом комплексе на Плющихе. В квартире два санузла. Стоимость — чуть более 62 миллионов рублей.

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Третью позицию занял объект в Краснодарском крае — в Сочи за 40 миллионов рублей предлагается однокомнатная квартира площадью 111 квадратных метров. В топ-10 также попали «однушки» в Московской области, Крыму, Татарстане, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Севастополе и Екатеринбурге.

Места с 11-го по 20-е (в порядке убывания стоимости самых дорогих однокомнатных квартир) заняли Нижегородская, Калининградская области, Пермский край, Ярославская, Архангельская, Самарская, Ленинградская, Воронежская, Тюменская области и Республика Башкортостан.

Осенью 2018-го стало известно, что в Москве сформировался дефицит малогабаритного жилья: к сентябрю на вторичном рынке недвижимости осталось около 1,2 тысячи одно-, двух- и трехкомнатных объектов минимальной площади — в два раза меньше, чем год назад.

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