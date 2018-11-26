Названы лучшие места России для переезда

В среднестатистическом российском регионе 29 процентов всех запросов пользователей на приобретение недвижимости приходятся на Москву. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков ЦИАН, поступившие в понедельник, 26 ноября, в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по спросу оказалась Московская область (7 процентов спроса). Третье с равными показателями (6 процентов) разделили два субъекта федерации — Санкт-Петербург и Краснодарский край. Как уточняют аналитики компании, активнее всего недвижимостью в Краснодарском крае интересуются жители таких регионов, как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Якутия, Камчатка, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Материалы по теме Московские цены Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки

Спросом у россиян пользуются также регионы, расположенные на пути к Москве, отмечают в «Мир Квартир». «Так, в запросах пользователей из Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской и Ивановской областей заметная часть пользовательского интереса приходится на объявления в Ярославской области», — поясняется в материалах компании.

Ранее эксперты портала Domofond составили рейтинг самых чистых муниципалитетов России. Первое место досталось Анапе, второе — Сургуту, третье — Саранску. В десятку вошли также Домодедово, Армавир, Майкоп, Грозный, Альметьевск, Набережные Челны и Геленджик. Первое место по чистоте среди городов-миллионников занял Краснодар, на втором оказалась Москва, третье досталось Казани.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!