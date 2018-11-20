Дом
 
Последние новости
В США попросили не допустить победы россиянина на выборах главы Интерпола
У пользователей Windows украли данные об уязвимостях
Медведевой предрекли новые трудности
Физики открыли новую Теорию всего
Трамп нашел себе нового врага
Чукотских сусликов заподозрили в желании оккупировать остров
Глупый вопрос про готовку вывел матерей из себя
Назван самый опасный возраст в жизни подростков
Названо превосходство С-400 над главной американской гордостью
Новости партнеров

Москвичи начали скупать жилье про запас

Перейти в «Мою Ленту»

На рынке подмосковных новостроек отмечается рост спроса со стороны москвичей к квартирам, которые будут использоваться в качестве дополнительной жилплощади. Такие данные содержатся в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике компании, в 2015 году такие сделки были единичными, тогда как к ноябрю 2018-го на их долю приходится уже порядка 8 процентов всех продаж на первичном рынке области.

Основными мотивами покупки дополнительной недвижимости в подмосковных новостройках, по статистике «Инкома», являются возможность использования жилья для отдыха, намерение передать жилье детям, а также стремление получать арендный доход, сдавая жилье в Москве либо в области.

«Квартиры в новостройках для загородного отдыха приобретают преимущественно в средней удаленности от столицы — начиная с 15 километров от МКАД и далее, — комментирует результаты исследования Валерий Кочетков, начальник отдела продаж департамента новостроек компании. — Основными стимулами (...) являются улучшение экологической обстановки и снижение бюджета покупки. В качестве альтернативы даче рассматривают исключительно квартиры в малоэтажных жилых комплексах, самое популярное направление — Новорижское».

Оптимальные локации для покупки жилья под сдачу в аренду, по данным компании, — города Одинцово, Королев, Красногорск, Звенигород, Домодедово. «Локации имеют высокий статус — приобретенная здесь квартира может стать как местом проживания владельца (если, например, сдавать в аренду московскую жилплощадь), так и самостоятельным активом для сдачи внаем (средние арендные ставки в этих городах сопоставимы со столичными)», — отмечается в исследовании.

Ранее в компании подсчитали, что популярность ипотеки на подмосковном рынке загородной недвижимости выросла за год к ноябрю 2018-го на семь процентных пунктов. С привлечением кредитных средств было заключено 72 процента сделок в сегменте против 65 процентов годом ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичи испугались санкций и начали скупать элитное жилье
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
В Москве рекордно вырос спрос на старое жилье
Обозначены сроки появления плавучего жилья близ Москвы
Другие материалы рубрики
Дом00:0219 ноября

«Живу как обсос»

Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
19:0916 ноября

Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов

09:2815 ноября

Названа самая дорогая улица мира

12:5019 ноября

Определены самые чистые города России

Дом00:0617 ноября

Хата с краю

Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
10:1216 ноября

Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей

08:2315 ноября

Вторичное жилье в Москве вновь подорожало

20:1219 ноября

Москвичи испугались санкций и начали скупать элитное жилье

Дом00:0115 ноября

Москва не нужна

Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
12:4117 ноября

Любители жизни на природе устроили ипотечный бум под Москвой

09:5919 ноября

В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье

14:4719 ноября

Названы районы Подмосковья с самой дешевой землей

Россия
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Если я до сих пор не умер — значит, еще нужен здесь»
Алешу спасет срочная операция, но времени почти не осталось
В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
Торговые центры назвали провокаторами преступлений
Российский чиновник получил пост после обвинений в коррупции
Рогозин извинился за видео опытов над таксой
Все материалы
Мир
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Более 500 французов оказались в больницах из-за подорожавшего бензина
Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Чикаго
ИГ выбили из еще одного последнего оплота
Путин пригрозил нерасточительно ответить на выход США из ракетного договора
Саудовскую Аравию лишили оружия из-за убийства журналиста
Миллиардер обвинил женщин в деградации нации и оскандалился
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Россию заподозрили в краже «созданного украинцами советского кино»
Пашинян ответил на непозволительные заявления об Армении
Протестующие украинцы перекрыли дорогу в Киев
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Американцы посоветовали Украине ввести полную блокаду Донбасса
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Минздрав встал на защиту вредной колбасы
«Нафтогаз Украины» оказался ненужным
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
«Роснефть» заявила об отсутствии дефицита топлива на заправках РФ
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Все материалы
Силовые структуры
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Москвич поджег консьержку за отказ пустить его к возлюбленной
Прегрешения Браудера расписали на тысячу страниц
Задумавший госизмену ради жизни в США полицейский покаялся
Россия заявила о возможном отравлении Магнитского диверсионным ядом
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Названо преимущество «Абрамса» перед «Арматой»
Найдено массовое захоронение погибшей цивилизации
В Амазонии нашли секрет продления жизни
Плавдок «Адмирала Кузнецова» порезали
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Все материалы
Спорт
Обесчестили
Как UFC поглотил своего главного конкурента
Названо условие перехода Неймара в «Реал»
Кокорин заболел и приуныл
Фетисов ответил на слова американского хоккеиста об уродстве россиянок
Еще один олимпийский чемпион раскритиковал оскорбившего россиянок хоккеиста
Олимпийский чемпион захотел очистить Дагестан от ночных клубов
Мамаева отказались выпускать под залог
Все материалы
Культура
Гарик СукачевГарик Сукачев — красивый и гордый
Секс, наркотики и рок-н-ролл — все как мы любим
Матье Кассовиц«Российские тюрьмы я представлял себе иначе»
Исламисты, ФСБ и сердце шпиона в самом популярном французском сериале
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
Бдительный американец донес на соседа из-за слова «сучка» в песне
Писательницу посадили на 10 лет за эротический роман про геев
Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова
Японский режиссер Куросава назвал русских холодными после визита во Владивосток
Все материалы
Интернет и СМИ
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Журналисты несколько дней наблюдали гибель пингвинят, не выдержали и вмешались
Американец загрузил детское порно и пошел в полицию сдаваться
Наркодилер-«Халк» с огромной шеей насмешил интернет
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Названы самые влиятельные блогеры года
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Взбунтовавшиеся мусульманки массово вывернули свою одежду наизнанку
Очередную картину Бэнкси постигнет невзгода
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Кандидатка в самые молодые миллиардерши захотела стать стройнее и опозорилась
Все материалы
Путешествия
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
Пассажиров сломавшегося самолета заставили заплатить за ремонт
Разозлившийся из-за отмены рейса пассажир поджег свой багаж
Найден самый тесный отельный номер
В выборе названий для аэропортов обозначилась неожиданная интрига
Все материалы
Из жизни
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Похороны ветерана сорвались из-за украденных наград
Старушка месяц употребляла тяжелые наркотики и испугалась
Все материалы
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Запрещенная автореклама
Посмотрите запрещенные рекламные ролики VW, Ford и BMW этого года
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Появились первые фотографии ультрабюджетной Lada XRay
Арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон
Звук шести суперкаров ценой 6 миллионов долларов записали на видео
Все материалы
Дом
«Живу как обсос»
Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов
Определены самые чистые города России
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
Москвичи испугались санкций и начали скупать элитное жилье
Все материалы