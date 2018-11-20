Москвичи начали скупать жилье про запас

На рынке подмосковных новостроек отмечается рост спроса со стороны москвичей к квартирам, которые будут использоваться в качестве дополнительной жилплощади. Такие данные содержатся в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике компании, в 2015 году такие сделки были единичными, тогда как к ноябрю 2018-го на их долю приходится уже порядка 8 процентов всех продаж на первичном рынке области.

Основными мотивами покупки дополнительной недвижимости в подмосковных новостройках, по статистике «Инкома», являются возможность использования жилья для отдыха, намерение передать жилье детям, а также стремление получать арендный доход, сдавая жилье в Москве либо в области.

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«Квартиры в новостройках для загородного отдыха приобретают преимущественно в средней удаленности от столицы — начиная с 15 километров от МКАД и далее, — комментирует результаты исследования Валерий Кочетков, начальник отдела продаж департамента новостроек компании. — Основными стимулами (...) являются улучшение экологической обстановки и снижение бюджета покупки. В качестве альтернативы даче рассматривают исключительно квартиры в малоэтажных жилых комплексах, самое популярное направление — Новорижское».

Оптимальные локации для покупки жилья под сдачу в аренду, по данным компании, — города Одинцово, Королев, Красногорск, Звенигород, Домодедово. «Локации имеют высокий статус — приобретенная здесь квартира может стать как местом проживания владельца (если, например, сдавать в аренду московскую жилплощадь), так и самостоятельным активом для сдачи внаем (средние арендные ставки в этих городах сопоставимы со столичными)», — отмечается в исследовании.

Ранее в компании подсчитали, что популярность ипотеки на подмосковном рынке загородной недвижимости выросла за год к ноябрю 2018-го на семь процентных пунктов. С привлечением кредитных средств было заключено 72 процента сделок в сегменте против 65 процентов годом ранее.

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