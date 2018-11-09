Обозначены сроки появления плавучего жилья близ Москвы

Поселки из хаусботов — самоходных домов на воде — и риверхаусов (жилых конструкций, расположенных на понтонах) появятся в акватории трех водохранилищ Московского региона в 2019-2020 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Российско-датская компания Houseboat.ru единичные хаусботы уже строит, но именно скопления домов — как минимум два плавучих поселка — появятся на Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах лишь к 2019-2020 годам, — заявил собеседник агентства. — Компания "Столица яхт" с пулом частных инвесторов планирует создавать поселки риверхаусов — несамоходных домов на воде. Реализация пилотного проекта намечена на середину 2019-го».

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Источник отметил, что риверхаусы также реально сделать плавучими — путем установки на них двигателей. Такие дома считаются лодками и регистрируются в Государственной инспекции по маломерным судам.

В конце октября сообщалось, что каждый из плавучих поселков в Подмосковье будет рассчитан на 15-30 хаусботов площадью от 100 до 160 квадратных метров. Один поселок займет порядка гектара водной поверхности. Парковки и сопутствующую инфраструктуру разместят на берегу, под эти объекты планируется отвести до 0,5 гектара земли.

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