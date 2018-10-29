В Подмосковье появятся плавучие деревни

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На территории Московской области планируется внедрить зарубежный опыт строительства плавучих поселков. Об этом сообщает «Строительная газета» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Канал имени Москвы».

Для реализации проекта «Поселки на воде или марины для хаусботов» уже выбрано несколько мест на Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах, отмечает издание, уточняя, что разработанный в Дании проект будет адаптирован с учетом российских климатических условий.

Каждый из поселков рассчитан на 15-30 хаусботов — плавучих домов — площадью от 100 до 160 квадратных метров. Один поселок будет занимать порядка гектара водной поверхности. Парковки и сопутствующую инфраструктуру разместят на берегу, под эти объекты планируется отводить до 0,5 гектара земли.

Строительство одного плавучего поселка без учета стоимости домовладений потребует инвестиций в размере 60-80 миллионов рублей, отмечают в пресс-службе «Канала имени Москвы». Сборка одного хаусбота будет стоить от 15 миллионов рублей. Производство плавучих домов будет вестись на Хлебниковском судостроительном заводе.

В текущем году стало известно о планах организовать плавучие гостиницы для гостей чемпионата мира по футболу, который проводился в России. Подобный проект, в частности, анонсировался в Самаре. «Сейчас многие операторы уже договариваются с круизными компаниями для того, чтобы на период чемпионата мира использовать в том числе и флот как плавучие гостиницы», — заявлял в феврале 2018-го врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

Возможность легализовать к турниру плавучие гостиницы в акватории Невы обсуждали также власти Санкт-Петербурга.

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