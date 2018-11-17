Любители жизни на природе устроили ипотечный бум под Москвой

За год к ноябрю 2018-го популярность ипотеки на подмосковном рынке загородной недвижимости выросла на семь процентных пунктов — почти три четверти покупателей финансировали сделки кредитными средствами. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, еще более показательно сопоставление нынешних цифр с данными десятилетней давности: доля ипотечных кредитов на покупку участков без подряда (УБП) увеличилась за этот срок в шесть раз — до 60 процентов всех сделок в сегменте, а на приобретение готовых коттеджей, таунхаусов и квартир в малоэтажных домах (МЖД) — в 2,5 раза, до 80 процентов.

По данным ИНКОМ, в целом в 2018-м 72 процента покупателей подмосковной «загородки» взяли ипотечные кредиты. 18 процентов купили недвижимость в рассрочку или использовали свободные средства, а 10 процентов обменяли имеющиеся квадратные метры на новые. В 2017-м ипотечников насчитывалось меньше — 65 процентов.

Эксперты отмечают, что упрощение процедуры получения ипотеки для покупателей загородного жилья могло бы подстегнуть спрос на него в два раза. «Многие банки относятся к загородной недвижимости с недоверием: данный сегмент имеет недостаточную защиту со стороны государства, кроме того, он намного уже городского, а товарооборот в нем ниже», — поясняется в сообщении.

В октябре текущего года стало известно, что в ближнем Подмосковье растет доля покупателей загородной недвижимости, приобретающих коттеджи и таунхаусы не для сезонного, а для постоянного проживания. Большинство из них — москвичи.

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