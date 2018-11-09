Дом
 
Последние новости
Названа выгода России от санкций США против Ирана
Назван самый запоминающийся момент чемпионата мира-2018
Героиня телешоу рассказала о зачатии ребенка с помощью грудного вскармливания
Умер прославившийся фразой «посуду Гоголь помоет» актер «Ералаша»
Москвичам пообещали десять новых станций метро
В США лесной пожар уничтожил Рай
Назван кандидат на звание гей-столицы России
В Сибири обнаружили самую полезную в мире рыбу
В Госдуме ответили на предложение наказать Ефремова за «предательство Родины»
Новости партнеров

Дефицитный вид жилья выявили в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»

На первичном рынке загородного жилья Московской области не хватает коттеджей и таунхаусов, расположенных в ближнем поясе области и оцененных в семь и менее миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По наблюдениям риелторов, в Подмосковье наиболее востребованы участки без подряда (УБП) — в этом сегменте в сентябре-октябре 2018-го было заключено 62 процента сделок. Конкуренцию УБП составляют только недорогие коттеджи и таунхаусы площадью 100-150 квадратных метров, которые в настоящее время находятся в большом дефиците.

«Столь значительный перевес УБП в структуре спроса на "загородке" появился не от хорошей жизни, — отмечают аналитики. — Это показатель застоя на рынке, связанного с финансовыми проблемами. Спрос на домовладения всегда идет за мощным качественным предложением, которое выводят крупные игроки, тогда как высокий процент продаж УБП свидетельствует о том, что на рынке почти нет девелоперов, способных предложить интересные проекты. В итоге у покупателя остается небольшой выбор. К тому же в условиях низкой платежеспособности УБП привлекают людей своей стоимостью».

В целом, по данным «ИНКОМ-Недвижимость», за первые два осенних месяца текущего года на подмосковном рынке новой загородной недвижимости было заключено на 17 процентов меньше сделок, чем за аналогичный период 2017-го. Высокие темпы продаж наблюдаются лишь в 10 процентах проектов, подсчитали аналитики.

«Сейчас происходит чистка рынка, — подчеркивают они. — С одной стороны, "вымывается" качественное предложение, с другой — выходят из игры застройщики, испытывающие серьезные финансовые проблемы. Первые плоды этого процесса мы сможем увидеть уже в следующем году».

В конце октября стало известно, что в ближнем Подмосковье растет доля покупателей загородной недвижимости, приобретающих коттеджи и таунхаусы не для сезонного, а для постоянного проживания. Большинство из них — москвичи.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России рухнули цены на дачи
Цены на загородном рынке упали до себестоимости
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Месяц проживания в доме на Рублевке оценили в миллион рублей
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Русское качество

Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
11:32 8 ноября

Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости

08:55 7 ноября

В Москве заметили бум продаж дорогого жилья

09:41Сегодня

Москвичам пообещали десять новых станций метро

Дом00:01 8 ноября

Далеко и надолго

Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
07:33 8 ноября

Ипотечные долги россиян признали безнадежными

05:06 7 ноября

Адвокат Петросяна рассказал о домашнем спа-центре Степаненко

11:03 7 ноября

Дом-хамелеон обнаружили в Москве

Дом00:1024 октября
La Fabrica

Ничего святого

Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
08:53 6 ноября

Самую дешевую квартиру Московского региона оценили в 250 тысяч рублей

20:34 8 ноября

Названы лучшие для автомобилистов города России

00:31 7 ноября

Ревнивый канадец затерроризировал бывшую c помощью системы «умный дом»

Россия
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Россиянам предложили новую профессию
Назван кандидат на звание гей-столицы России
Майнер из Балашихи задолжал энергетикам 30 миллионов за три месяца
Все материалы
Мир
«Вы все — обезьяны»
Китай вез в Африку деньги и надежду, а привез ненависть и унижения
Работницы детсада устроили бойцовский клуб из воспитанников и пошли под суд
В США лесной пожар уничтожил Рай
Бывший президент Эквадора запросил убежище в Европе
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
В Лондоне повесили плакаты в знак благодарности России за «BЯexit»
Все материалы
Бывший СССР
Сказке конец
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины
Исламисты взбунтовались в таджикской колонии
Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев
Все материалы
Экономика
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
Платежи россиян возьмут под контроль
Названы главные проблемы российской экономики
Главная реформа Трампа оказалась под угрозой
На открытом Путиным месторождении найден огромный алмаз
Все материалы
Силовые структуры
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами
Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты привилегированные условия содержания бандита-«цапка» в колонии
У действовавшей в 20 регионах России банды изъяли тонну наркотиков
Предполагаемого убийцу женщины и ребенка задержали в Москве
В российских колониях запретят мобильную связь
Все материалы
Наука и техника
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
J-10B выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист»
Раскрыты новые возможности Су-57
Проход Су-57 на сверхмалой высоте попал на видео
США испытали оружие холодной войны
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевВолчий билет
ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
Назван самый запоминающийся момент чемпионата мира-2018
Кокорина оставили без посылок с едой в СИЗО
«Зенит» остался без победы в Лиге Европы
«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы
Трехкратного олимпийского чемпиона обвинили в педофилии
Жалить как шмели
«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
Все материалы
Культура
Скелеты Лос-Анджелеса
Кино недели: новая девушка с татуировкой дракона и как стать голливудским бомжом
«Он видел, как Полина глотает сырые яйца»
Почему Толстой и Достоевский плевались от кокетства Тургенева
С кистью на бульдозер
Его антисоветская выставка просуществовала три секунды и прогремела на весь мир
Солистка группы «Серебро» попала в больницу
Умер прославившийся фразой «посуду Гоголь помоет» актер «Ералаша»
Авторов новых «Фантастических тварей» высмеяли за серьезную ошибку в сюжете
Рассел Кроу превратился в облысевшего толстяка
Все материалы
Интернет и СМИ
Планета самоуничтожения
Люди живут по звериным законам и истребляют друг друга. Природа им помогает
Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Фотограф залез под юбку ничего не подозревающей модели и был обруган
Китайское телевидение доверило новости искусственному ведущему
Женщина рассказала о странной привычке принимать ванну и стала посмешищем
Пользователей WhatsApp запугали роликом-«убийцей»
Все материалы
Ценности
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Неожиданный цвет стал новым трендом
Инвалидное кресло Хокинга продали в 30 раз дороже исходной стоимости
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться
Все материалы
Путешествия
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились
Российская туристка погибла на Кипре
Заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета
Самолет приземлился «на брюхо» и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Рождение десятков тысяч осьминогов запечатлели на видео
Редкое заболевание заставило ученицу ходить в школу в пижаме
Разозливший зрителей ролик с карабкающимся по склону медвежонком объяснили
Все материалы
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Лодкомобиль
Два в одном или как американцы создали идеальную плавающую машину
Самые популярные автомобили России
25 наиболее продаваемых машин российского рынка
Появилась фотография нового седана и хэтчбека Mazda3
Марка Genesis раскрыла первое изображение флагмана G90
В США среди хлама нашли редкий прокатный «Мустанг» из 60-х
Все материалы
Дом
Русское качество
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Москвичам пообещали десять новых станций метро
Ипотечные долги россиян признали безнадежными
Дефицитный вид жилья выявили в Подмосковье
Все материалы