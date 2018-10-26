Москвичи нашли альтернативу Москве

В ближнем Подмосковье растет доля покупателей загородной недвижимости, приобретающих коттеджи и таунхаусы не для сезонного, а для постоянного проживания. Большинство из них — москвичи. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, за последние десять лет доля клиентов, покупающих «загородку» в ближнем Подмосковье с целью постоянного проживания, выросла на 30 процентов, достигнув уровня 70 процентов. Самым востребованным форматом у клиентов с «серьезными намерениями» является таунхаус (52 процента сделок), а основную целевую группу переезжающих составляют люди в возрасте от 36-ти до 50 лет со стабильным доходом и детьми.

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Порядка 55 процентов мигрирующих в область — москвичи, желающие поменять образ жизни. 32 процента — жители Подмосковья, мечтающие о собственном доме, 13 процентов — приезжие из регионов.

«Подмосковье активно урбанизируется, развивается транспортная система и социальная инфраструктура, — подчеркивают в "ИНКОМ". — Это приводит к тому, что покупатели все чаще рассматривают данную локацию как место для постоянного проживания».

Что касается занятости покупателей, то 36 процентов решивших жить за городом — это предприниматели, 28 процентов — наемные работники с гибким графиком, 20 процентов — фрилансеры, 11 процентов — пенсионеры и пять процентов — офисные служащие, ежедневно ездящие в столицу.

Ранее сообщалось, что в 2018 году самый дешевый вид загородной недвижимости — дачи — падают в цене в большинстве регионов России. Сильнее всего за первое полугодие подешевели дачи в Иркутской области, республике Коми, Свердловской, Томской и Омской областях.

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