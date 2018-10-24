Самая дорогая дача Москвы куплена неизвестными за семь миллионов евро

Самая крупная сделка на рынке дач и коттеджей московского региона в третьем квартале 2018 года была заключена в поселке «Серебряный Бор». Об этом свидетельствуют материалы компании Penny Lane Realty есть в распоряжении «Ленты.ру»).

420-метровая дача на участке в восемь соток была продана по цене порядка семи миллионов евро. По такой цене лот был выставлен на продажу, отмечают в компании. «Мы не можем раскрывать суммы сделок, — пояснил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, — [Но] сложившаяся конъюнктура рынка не предполагает их

существенного отличия от цен экспозиции».

Второе и третье места рейтинга самых крупных сделок заняли дома на Рублево-Успенском шоссе, которые экспонировались по цене 9 и 4,5 миллиона долларов соответственно.

Ранее эксперты компании представили результаты исследования, свидетельствующего о том, что за последние три года находящиеся в экспозиции высокобюджетные подмосковные домовладения упали в цене в среднем на 29 процентов.

На продажу в Московской области выставлено 2,4 тысячи домов по цене от 30 миллионов долларов и выше, уточнили в Penny Lane Realty, и 54 процента этого предложения не находит покупателя с 2015 года.

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