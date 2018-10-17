Недвижимость в Санкт-Петербурге оказалась привлекательнее московской

С начала 2018-го общий объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил 1,7 миллиарда долларов, или 112 миллиардов рублей — на 12 процентов меньше, чем в январе — сентябре 2017-го. Более трети этой суммы инвесторы потратили на объекты в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании Knight Frank, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в третьем квартале инвесторы вложили в отечественные квадратные метры 500 миллионов долларов (33 миллиарда рублей). Наиболее востребованным у них стал офисный сегмент, на долю которого пришлось 43 процента от общего объема инвестиций. На втором месте — торговая недвижимость (29 процентов инвестиций). Порядка 15 процентов от общего объема сделок было заключено в складском сегменте, 10 процентов — на рынке земли, два процента — в гостиничном сегменте.

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Больше всего денег — 57 процентов — было инвестировано в Москве и Московской области. 38 процентов инвестиций пришлось на Санкт-Петербург, еще пять процентов — на Новосибирск, Волгоград, Воронежскую область и Калугу. «В годовой динамике доля столичных инвестиций сократилась с 84 процентов, тогда как доля Санкт-Петербурга, напротив, выросла — с 12-ти до 38 процентов», — отмечают в Knight Frank.

Ранее аналитики JLL оценили объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости за девять месяцев 2018-го в 1,84 миллиарда долларов. По их подсчетам, в годовом исчислении эта сумма сократилась на 31 процент. Падение активности инвесторов эксперты объяснили ослаблением национальной валюты и новыми санкциями, введенными в отношении России.

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