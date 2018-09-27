Вложения в российскую недвижимость обвалились на треть

За девять месяцев 2018-го объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил 1,84 миллиарда долларов — на 31 процент меньше, чем в январе — сентябре 2017-го. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании JLL, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 сентября.

Эксперты полагают, что падение активности инвесторов обусловлено ослаблением национальной валюты и новыми санкциями, введенными в отношении России.

«Основной причиной снижения инвестиционной активности и объема сделок в минувшем квартале стало ослабление рубля в августе на 10 процентов в результате очередного раунда американских санкций и активной распродажи на развивающихся финансовых рынках, — отметили в JLL. — Это заставило нас снизить прогноз объема инвестиционных сделок на текущий год с 5 до 3,5 миллиарда долларов. Стоит отметить, что ослабление рубля было временным: он уже укрепился и скорее всего продолжит эту динамику в ближайшем будущем, поскольку давление на валюту спадает».

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По подсчетам аналитиков, сектор жилой недвижимости (участки под строительство жилья) в 2018-м стал лидером и привлек рекордные 29 процентов инвестиций. Торговая недвижимость оказалась на втором месте (26 процентов от общего объема вложений). На третьем месте — сектор офисной недвижимости с 25,6 процента, на четвертом — склады (12 процентов).

Порядка 26 процентов капитала, потраченного на объекты недвижимости в России с начале 2018 года, — это иностранные вложения. «Интерес к российским активам со стороны зарубежных инвесторов сохраняется, однако закрытие сделок сдерживается волатильностью рубля», — указывается в сообщении.

Ранее, 25 сентября, стало известно, что количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с августа 2017-го превысило количество ставок на его укрепление. При этом аналитики считают, что сейчас логичнее ставить на восстановление рубля, так как российская валюта продолжает укрепляться благодаря росту нефтяных котировок и приближению пика налоговых выплат.

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