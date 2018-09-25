В США начали играть против рубля

Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с августа 2017 года превысило количество ставок на его укрепление. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC).

По состоянию на 18 сентября длинные позиции по фьючерсам на курс рубля на чикагской бирже CME сократились с 8197 до 4809, а короткие выросли с 5303 до 8639 — это максимальное значение с ноября 2017 года.

Аналитики считают, что сейчас логичнее ставить на восстановление рубля, так как российская валюта продолжает укрепляться благодаря росту нефтяных котировок и приближению пика налоговых выплат, передает РБК.

24 сентября рубль начал расти на фоне новостей о подорожании нефти — стоимость одного барреля превысила 80,56 доллара впервые с ноября 2014 года.

Курс российской валюты к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа. В то же время санкции США все еще продолжают давить на устойчивость рубля.

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