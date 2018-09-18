Обвал рубля помог России

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) пришли к выводу, что основное влияние на оживление российской экономики оказывает ослабление рубля, передает РБК.

В частности, указывается, что снижение курса национальной валюты и связанная с этим «девальвационная фора», а также возможность снижать удельные трудовые издержки, выраженные в валюте, являются фактически главными источниками роста экспансии российских компаний на отдельных внешних рынках.

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«Ослабление рубля позволяет экспорту расти темпами прироста, кратно превышающими прирост внутреннего спроса», — подчеркивают эксперты.

Отмечается, что промышленность выросла на 3,1 процента всего за первые семь месяцев 2018 года. Правда, в августе, когда рубль пережил резкое падение, рост по сравнению с июлем существенно замедлился. По словам экспертов, августовская девальвация просто пока не успела сказаться на промышленном росте.

10 сентября курс доллара и евро по отношению к рублю обновил максимумы за 2,5 года. Доллар поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.

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