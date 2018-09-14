Кремль отреагировал на предложение изъять доллары у россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы ВТБ Андрея Костина, который в качестве одной из идей предложил конвертировать долларовые вклады в рубли в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, в настоящий момент подобные предложения не прорабатываются. «Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что предложения Костина он комментировать не будет, так как не является его личным пресс-секретарем.

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Глава одного из крупнейших госбанков страны Андрей Костин ранее предложил в качестве одной из идей конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах. Более того, он предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты.

Предложения Костина появились на фоне рисков введения очередных санкций против России, которые крайне негативно сказываются на курсе рубля и делают российский рынок менее привлекательным для инвесторов.

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