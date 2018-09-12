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Назван реальный курс рубля

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Равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть находится на отметке около 50 рублей за доллар. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью агентству РИА Новости.

По заявлению министра, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и, как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. «Если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — добавил он.

Орешкин согласился, что «любой шторм в глобальной экономике всегда будет касаться России», но заверил в существовании очень большой подушки безопасности.

11 сентября Орешкин заявил, что настало время продавать доллары и покупать рубли. Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение к макроэкономическому равновесию. При этом в рамках механизма плавающего курса возможны значительные колебания курса.

10 сентября курс американской валюты преодолел отметку в 70 рублей.

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