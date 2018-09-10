Доллар взлетел

Курс доллара на открытии торгов резко повысился к рублю и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 69,92-70,16 рубля за единицу американской валюты. Евро снизился в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов до 80,74 рубля. По состоянию на 12:00 мск курс доллара опустился до 69,82 рубля, евро повысился до 80,79 рубля.

Ранее, 6 сентября, курс рубля к доллару и евро в ходе торгов 6 сентября опустился до рекордно низких значений за несколько месяцев и приблизился к двухлетнему минимуму.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, рубль «достаточно устойчив на фоне проблем у валют других развивающихся стран».

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