В обвале рубля обвинили Турцию и Аргентину

Колебания курса рубля последнего времени вызваны реакцией инвесторов на ситуации в Турции и Аргентине, а также на планы США по введению новых антироссийских санкций. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На нее негативно повлиял "эффект заражения" от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — говорится в документе.

Еще одна причина нестабильности на валютном рынке — традиционная для августа его невысокая ликвидность, указывает ЦБ. Из-за этого регулятор решил не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, а предоставлять ее из своих резервов.

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По мнению ЦБ, участники рынка ждут от регулятора повышения ключевой ставки в качестве меры борьбы с инфляцией. Об этом свидетельствует повышение ставок по банковским вкладам.

6 сентября курс рубля резко снизился по отношению к евро и доллару — до 69 рублей за доллар и 80 за евро. Это самые низкие показатели с марта 2016 года. На момент публикации доллар на торгах Московской биржи стоил 69,4 рубля, евро — 80,5.

В августе курс турецкой лиры обвалился на фоне экономического противостояния с США. Вашингтон потребовал от Анкары выдать американского священника Эндрю Брансона, обвиняемого в госперевороте, и ввел пошлины на турецкий алюминий.

В конце августа Центробанк Аргентины повысил ключевую ставку с 45 до 60 процентов, чтобы остановить обвал песо, который с начала года обесценился на 54 процента.

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