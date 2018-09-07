Экономика
 
Последние новости
Россия обновит «Русланы» без Украины
Самый богатый китаец останется без работы
Быт московских сидельцев разнообразили йогой 
Самую одинокую в мире крякву затравил петух
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
Вор в законе Зураб Кутаисский спрятался у тещи
Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
Довольный Маск с косяком разошелся на мемы
Заявившийся в СИЗО с наркотиками адвокат сел на десять лет
Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии
Новости партнеров

В обвале рубля обвинили Турцию и Аргентину

Перейти в «Мою Ленту»

Колебания курса рубля последнего времени вызваны реакцией инвесторов на ситуации в Турции и Аргентине, а также на планы США по введению новых антироссийских санкций. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На нее негативно повлиял "эффект заражения" от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — говорится в документе.

Еще одна причина нестабильности на валютном рынке — традиционная для августа его невысокая ликвидность, указывает ЦБ. Из-за этого регулятор решил не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, а предоставлять ее из своих резервов.

По мнению ЦБ, участники рынка ждут от регулятора повышения ключевой ставки в качестве меры борьбы с инфляцией. Об этом свидетельствует повышение ставок по банковским вкладам.

6 сентября курс рубля резко снизился по отношению к евро и доллару — до 69 рублей за доллар и 80 за евро. Это самые низкие показатели с марта 2016 года. На момент публикации доллар на торгах Московской биржи стоил 69,4 рубля, евро — 80,5.

В августе курс турецкой лиры обвалился на фоне экономического противостояния с США. Вашингтон потребовал от Анкары выдать американского священника Эндрю Брансона, обвиняемого в госперевороте, и ввел пошлины на турецкий алюминий.

В конце августа Центробанк Аргентины повысил ключевую ставку с 45 до 60 процентов, чтобы остановить обвал песо, который с начала года обесценился на 54 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп ввел санкции против Турции и уронил курс ее валюты
Самый молодой министр сравнил рубль с Брежневым
Рубль рекордно обвалился
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Черный пепел

Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
16:14Сегодня

В правительстве оценили влияние пенсионной реформы на бюджет

17:26 5 сентября

Союз вкладчиков призвал провести референдум по изменению статуса Банка России

13:57Сегодня

Косяк Маска обвалил акции Tesla

Экономика11:07 6 сентября

Льняной ренессанс

Предприниматели встраиваются в мировой тренд
09:26 5 сентября

Прокуратуру попросили проверить проведенный властями Иркутской области аукцион

13:06Сегодня

Сдерживание цен на бензин обойдется в миллиарды

11:18Сегодня

Компании из списка помощника Путина раскошелятся на триллионы

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
20:33 4 сентября

Сечин заявил о давней приверженности «Роснефти» принципам пенсионной реформы

09:45Сегодня

На Маска подали в суд за мошенничество

08:58Сегодня

Назван способ определить качественные креветки

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
Число гастарбайтеров в России решили сократить
Путин предупредил об угрозе применения химического оружия в Сирии
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Инвалиду с ДЦП отказали в посещениях торгового центра
В Крыму женщину смыло потоком ливня
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии
Автор статьи о проблемах женщин с карьерой потерял работу
США намекнули на возможность признания Голанских высот частью Израиля
Появилось видео наступления сирийцев на террористов
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Окружение Захарченко бежало в Россию
Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Пушилин возглавил ДНР
Все материалы
Экономика
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
В правительстве оценили влияние пенсионной реформы на бюджет
В обвале рубля обвинили Турцию и Аргентину
Косяк Маска обвалил акции Tesla
Сдерживание цен на бензин обойдется в миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
СК заподозрил в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных
Золотые унитазы из особняка якутского владельца казино попали на видео
Пойманный силовиками киллер из 90-х оказался стажером медведковской ОПГ
Кавказцы обложили данью столичных таксистов у здания МВД
Все материалы
Наука и техника
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Доказана смертельная опасность сушилок для рук
Объяснено появление загадочных узоров на поверхности Луны
Предсказано возникновение разрушительных мегацунами
В России рассказали о методах возможной войны с США
Назван простой способ защиты от приступов и инсультов
Все материалы
Спорт
«Меня дважды пырнули ножом»
Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC
Российский биатлон отказались восстанавливать в правах
«Звездность» Дзюбы назвали незаслуженной
Букмекеры предпочли сборную Турции по футболу
Виктор Ан«Переезд — лучшее решение»
Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
Бездомный пес стал помощником футбольного тренера
Марадона нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Последний бандит
Умер секс-символ XX века Берт Рейнолдс
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Где твоя жена, чувак
Самый грандиозный в истории фильм о куколде и страсти по Австралии: Венеция-2018
Умер народный артист России Николай Черныш
Названы главные сериалы осени
У пресс-службы Надежды Бабкиной не нашлось ответа на обвинение в отмывании денег
Умерла звезда британских секс-комедий Лиз Фрайзер
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Депутата заподозрили в угрозе применения насилия из-за поста о смерти Захарченко
Лавров показал любимый мем об «отравителях Скрипалей»
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Канье Уэст втянулся в порноиндустрию
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Открылся самый красивый в мире Starbucks
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Россиянин стащил 10 порций шашлыка и бросился с ними в море в Таиланде
Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
Назван лучший музей в мире
Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
Честный таксист вернул забытое кольцо за 25 тысяч долларов
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Британка отомстила бывшему и жестоко отравила его аквариумных рыбок
Слоненок без хобота попал на видео
Все материалы
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
В Калифорнии проведут первую официальную гонку тракторов Porsche
Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна
Ипотечное бремя россиян стало легче
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Все материалы