Трамп ввел санкции против Турции и уронил курс ее валюты

Президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20 и 50 процентов соответственно. Об этом он написал в Twitter.

«В том, что касается Турции, я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару. (...) Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» — сообщил он в своем микроблоге.

После этого заявления курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум. Как отмечает РИА Новости, по состоянию на 16:22 (совпадает с мск) курс доллара повышался на 16,6 процента — до 6,46 лиры за доллар.

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На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал турок поддержать национальную валюту и для этого конвертировать имеющуюся у них иностранную в лиры.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

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