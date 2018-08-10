Мир
 
Последние новости
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Германия заступилась за Россию перед США
Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию
Любовные утехи в «Зарядье» назвали глупостью 
«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде
У дочери депутата Слуцкого нашли особняк за 140 миллионов рублей
Американцы и китайцы придумали жилье для россиян 
Медведев раскрыл причины пенсионной реформы
Взрыв iPhone после ремонта попал на видео
Строители «Северного потока-2» решили умаслить непокорную Данию
Новости партнеров

Эрдоган нашел странный способ успокоить расстроенных падением лиры турок

Перейти в «Мою Ленту»
Реджеп Эрдоган

Президент Турции ​Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры к доллару. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает агентство Reuters.

«Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас», — пояснил глава государства.

Во время торгов 9 августа курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум на фоне ухудшения турецко-американских отношений. Так, в апреле он стоил чуть более четырех лир. 10 августа на турецкой бирже за доллар уже давали шесть турецких лир. В целом с начала года турецкая валюта упала на 29 процентов.

На прошлой неделе Эрдоган призывал турок конвертировать имеющуюся у них иностранную валюту в лиру, чтобы поддержать лиру.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция решила дружить с Ираном вопреки давлению США
Турция ответит на американские санкции
Турецкие министры попали под санкции США из-за пастора
Другие материалы рубрики
Мир00:02 7 августа

Султан разбушевался

Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
14:26Сегодня

Родители Мелании Трамп стали американцами по нелюбимой Трампом схеме

15:12Сегодня

В ООН озаботились пытками в России

02:52Сегодня

В Лондоне назвали стоимость расследования отравлений в Солсбери и Эймсбери

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
13:46Сегодня

Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов

12:13Сегодня

У границ России произошло массовое заражение сибирской язвой

09:40Сегодня

Стали известны подробности скорой встречи Ярошенко с семьей

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
18:05 9 августа

В Бельгии провели эвтаназию девятилетнему мальчику

10:50Сегодня

Стало известно об ухудшении состояния россиянки Бутиной в американской тюрьме

23:59 8 августа

Суд в Венесуэле разрешил задержать лидера оппозиции из-за покушения на Мадуро

Россия
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
У дочери депутата Слуцкого нашли особняк за 140 миллионов рублей
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Россиянин попытался сделать селфи с медведем и получил по голове
Кремль разъяснил ситуацию со сверхдоходами металлургов
Все материалы
Мир
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Родители Мелании Трамп стали американцами по нелюбимой Трампом схеме
Эрдоган нашел странный способ успокоить расстроенных падением лиры турок
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
У границ России произошло массовое заражение сибирской язвой
«Евреи чувствуют расовую угрозу»
 
Все материалы
Бывший СССР
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
«Укрзализныця» приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Белорусы устроили давку на открытии секонд-хенда
Порошенко решил избавить конституцию от «продиктованных Кремлем» пунктов
Украинцам пообещали военно-экономическую блокаду Азовского моря
Все материалы
Экономика
Стадион «Фишт» в СочиУже не повторим
Чемпионат мира обошелся России в миллиарды. Окупится ли он?
Платье из сундучка
Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Рубль продолжил падение
Несколько слов обвалили российские компании
Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум
Металлургов заставят раскошелиться на указ Путина
Все материалы
Силовые структуры
Слуги господа
 
Игра окончена
Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Чиновник уволился со службы ради покера и вызвал интерес у прокуроров
Задержан убийца тележурналиста Дениса Суворова
Создавший VIP-камеры в «Матросской Тишине» «решальщик» отправился в колонию
Волгоградский заключенный снял видео с жалобами на условия труда в колонии
Все материалы
Наука и техника
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Здоровое питание оказалось опасным для человечества
Россия испытала конвертоплан
Российский сторожевик выследил американскую атомную подлодку в боевых условиях
Объяснено появление загадочного объекта рядом с Млечным Путем
Все материалы
Спорт
Федор СмоловПропал мальчик
Смолов провалил ЧМ и остался в России. Его ждали в Англии и Германии
Российских легкоатлетов посчитали недостойными доверия и участия в соревнованиях
Сборную Украины по футболу чуть не заселили в гостиницу «Москва»
Лучшего футболиста ЧМ-2018 поманили китайскими деньгами
Охранник зарезал бойца ММА в ночном клубе
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Боярский признал себя дураком после поражения «Зенита»
Все материалы
Культура
Страдальцы и поклонницы
Кино недели: Стэйтем против акулы, Бергман против женщин
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Генералы печатной карьеры
Бегбедер, Рот и Тайлер — три романа главных писателей современности
«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде
Маколей Калкин пообещал наделать миленьких азиатских детей
Мария Алехина из Pussy Riot проигнорировала запрет и сбежала из России
Японская порнозвезда в красном галстуке взбудоражила Китай
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным
Иранская журналистка нашла оригинальный способ посмотреть футбол и прославилась
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Apple отвергла обвинения в прослушке
Все материалы
Ценности
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Стал известен владелец гигантского якутского бриллианта
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
В России выпустили антисанкционный смартфон с золотым вентилем
Мелания Трамп появилась на публике в подержанном платье
Все материалы
Путешествия
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Россиянку нашли мертвой в кипрском отеле
Пассажиры задержанного рейса провели ночь с алкоголиками и наркоманами
Два самолета столкнулись в турецком аэропорту
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Все материалы
Из жизни
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Обнаглевшие крокодилы выгнали жителей деревень из домов
Похищение морской черепахи на пляже попало на видео
Коровы сдали беглую угонщицу полиции
Женщина испугалась гигантского паука, обнажилась и пустилась в бега
Все материалы
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Найден рекордсмен по количеству штрафов ГИБДД
Возрожденный Hummer H1 продадут за 16 миллионов рублей
Стоимость 1000-сильной «Тойоты» достигнет миллиона долларов
Все материалы
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У москвички украли дверь за миллион рублей
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
Все материалы