Эрдоган нашел странный способ успокоить расстроенных падением лиры турок

Президент Турции ​Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры к доллару. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает агентство Reuters.

«Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад и где мы сейчас», — пояснил глава государства.

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Во время торгов 9 августа курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум на фоне ухудшения турецко-американских отношений. Так, в апреле он стоил чуть более четырех лир. 10 августа на турецкой бирже за доллар уже давали шесть турецких лир. В целом с начала года турецкая валюта упала на 29 процентов.

На прошлой неделе Эрдоган призывал турок конвертировать имеющуюся у них иностранную валюту в лиру, чтобы поддержать лиру.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

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