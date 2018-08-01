Турецкие министры попали под санкции США из-за пастора

США введут санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста в стране американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Reuters.

Какие конкретно ограничительные меры будут введены в отношении политиков, не уточняется.

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Анкара подозревает религиозного деятеля в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Арест мужчины стал причиной напряжения в отношениях между двумя странами. В частности, американские сенаторы в конце апреля заявили, что собираются заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Власти обвинили в произошедшем оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в Пенсильвании. После путча были арестованы около 50 тысяч человек, еще 140 тысяч человек лишились работы.

Среди арестованных оказался и Брансон. На встрече с Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп попросил освободить Брансона, в ответ турецкий президент предложил обменять пастора на Гюлена.

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