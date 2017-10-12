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Эрдоган обвинил США в попытке «укротить турецкого льва»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя дипломатический кризис в отношениях с США, сравнил свою страну со львом, у которого вырвали когти и пытаются укротить. Об этом сообщает CNN Turk.

«Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решимость в отстаивании независимости кого-то сильно напрягает», — заявил Эрдоган.

Он также обвинил посла США в Анкаре Джона Басса в инициировании визового кризиса. «Неприемлемо, чтобы Америка назначала в такую стратегически важную для нее страну, как Турция, посла, который не отвечает за себя. На любое их действие мы ответим слово в слово», — добавил Эрдоган. По его словам, США «реализуют грязный план, чтобы остановить строительство Турции».

Ранее, 10 октября, Басс заявил, что возобновление выдачи виз для турецких граждан зависит от результатов двусторонних переговоров.

Турецкие власти 4 октября арестовали в Стамбуле сотрудника американского генконсульства — гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже. Следствие утверждает, что мужчина выходил на связь с боевиком террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское посольство и синагогу в Турции в 2003 году. Он также подозревается в нарушении конституции и попытке свержения правительства Турции. По версии властей, Топуз связан со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году.

В ответ на задержание Топуза Вашингтон приостановил выдачу виз для турецких граждан. В Анкаре эту меру назвали несправедливой, отметив, что имеют право самостоятельно заводить уголовное дело на гражданина своей страны на территории государства. Турция также приостановила выдачу виз для американцев.

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