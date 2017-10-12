Эрдоган обвинил США в попытке «укротить турецкого льва»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя дипломатический кризис в отношениях с США, сравнил свою страну со львом, у которого вырвали когти и пытаются укротить. Об этом сообщает CNN Turk.

«Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решимость в отстаивании независимости кого-то сильно напрягает», — заявил Эрдоган.

Он также обвинил посла США в Анкаре Джона Басса в инициировании визового кризиса. «Неприемлемо, чтобы Америка назначала в такую стратегически важную для нее страну, как Турция, посла, который не отвечает за себя. На любое их действие мы ответим слово в слово», — добавил Эрдоган. По его словам, США «реализуют грязный план, чтобы остановить строительство Турции».

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Ранее, 10 октября, Басс заявил, что возобновление выдачи виз для турецких граждан зависит от результатов двусторонних переговоров.

Турецкие власти 4 октября арестовали в Стамбуле сотрудника американского генконсульства — гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже. Следствие утверждает, что мужчина выходил на связь с боевиком террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское посольство и синагогу в Турции в 2003 году. Он также подозревается в нарушении конституции и попытке свержения правительства Турции. По версии властей, Топуз связан со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году.

В ответ на задержание Топуза Вашингтон приостановил выдачу виз для турецких граждан. В Анкаре эту меру назвали несправедливой, отметив, что имеют право самостоятельно заводить уголовное дело на гражданина своей страны на территории государства. Турция также приостановила выдачу виз для американцев.